Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров США и Ирана

Китай рассчитывает, что США и Иран возобновят переговоры и смогут достичь соглашения по спорным вопросам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом, его слова приводит агентство Синьхуа.

«Китай надеется, что обе стороны (США и Иран. — Прим. ред.) вернутся к диалогу и переговорам для скорейшего разрешения проблем и в конечном итоге достигнут всеобъемлющего соглашения, включая ядерный вопрос», — сказал Си Цзиньпин.

Переговоры состоялись в рамках визита китайского лидера в США. Си Цзиньпин прибыл в страну в четверг с государственным визитом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в письменном заявлении по случаю визита в США председатель КНР призвал Пекин и Вашингтон выстраивать партнерские отношения, а не рассматривать друг друга как соперников.

По его словам, интересы двух стран тесно связаны, а сотрудничество между ними может способствовать развитию обеих держав и принести пользу всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.