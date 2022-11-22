Мертвую женщину с обезображенным лицом нашли у дороги в Петербурге — фото (18+)

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 49

Тело женщины с обезображенным лицом нашли в лесополосе у дороги в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

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На месте обнаружения окровавленного тела сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. 5-tv.ru публикует фото с жертвой и видео с места происшествия.

Мертвую женщину с обезображенном лицом обнаружили в ночь на 22 ноября у Муринской дороги в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует фото с окровавленной жертвой и видео с места происшествия.

На кадрах запечатлена брюнетка в синем пуховике, черно-белых лосинах и темных угах. Тело лежит на снегу. Рядом с головой женщины видно много крови — точнее ее следов, сама кровь уже впиталась. Судя по повреждениям на лице жертвы, ее долго и сильно били.

Как стало известно 5-tv.ru, обезображенное тело женщины обнаружил мужчина, вышедший в два часа ночи на прогулку с собакой в лесополосе. Он и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Личность погибшей и обстоятельства трагедии устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России ищут серийного маньяка. Тела всех жертв нашли в реке Ижора под Петербургом.

Мертвую женщину с обезображенным лицом нашли у дороги в Петербурге — фото (18+)

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