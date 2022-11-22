Почти 30 человек пострадали при взрыве авто рядом с полицейским участком

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К месту ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Детали случившегося уточняются.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Varit Soponpis; 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел на юге Таиланда. Автомобиль, взорвался недалеко от полицейского участка. Жертвой стал один сотрудник органов, по меньшей мере 29 человек пострадали.

Сейчас на месте ведется расследование. Известно, что в этом районе действуют боевые организации местных сепаратистов.

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