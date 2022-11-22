Почти 30 человек пострадали при взрыве авто рядом с полицейским участком

Мощный взрыв прогремел на юге Таиланда. Автомобиль, взорвался недалеко от полицейского участка. Жертвой стал один сотрудник органов, по меньшей мере 29 человек пострадали.

Сейчас на месте ведется расследование. Известно, что в этом районе действуют боевые организации местных сепаратистов.