Скучает по сцене? Почему Зеленский снова заговорил о публичных переговорах

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 65

Очередной спектакль Владимира Зеленского: зачем ему публичные переговоры

Скучает по сцене? Почему Зеленский снова заговорил о публичных переговорах

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Читайте нас в: Дзен Новости

Как настоящий актер, президент Украины своими заявлениями рассчитывает оказать влияние на многочисленных зрителей, население и западную общественность.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что согласен на публичные переговоры с Россией. Однако все это выглядит, как очередной театральный спектакль, в котором когда-то играл сам глава страны.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры — публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени», — заявил на это пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как пишет издание EADaily, вся команда президента Украины хорошо осознавала, что такое предложение никто не примет, так как, в любом случае, любые серьезные переговоры нуждаются в тишине. Мало того, Москва неоднократно напоминала Киеву о важности соблюдения всех нюансов для мирных переговоров. Там же все игнорируют.

«Демонстрация готовности к мирным дебатам — это очередной спектакль команды Зеленского, который рассчитан на многочисленных зрителей, на украинское население, на западную общественность. Зачем Зеленскому демонстрировать миролюбие украинским гражданам, ведь там зомбированные люди в массе своей верят в скорую перемогу над Россией?» — говорится в сообщении.

Кстати, не так давно, глава Украины вообще отказывался от диалога с РФ и даже подписал указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Зеленский сразу после падения ракеты в Польше позвонил президенту страны и уверенно заявлял, что ракета российская. По факту все оказалось совсем иначе, чему есть неоспоримые доказательства.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Россиян предупредили о «ледяном» циклоне в центральных регионах
16:58
Дарья Пынзарь прокомментировала слухи о прекращении дружбы с Бородиной
16:47
Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации
16:41
Раз, и он ваш навеки: почему россияне начали скупать духи с феромонами
16:35
Почему россияне не любят служебные романы, но с удовольствием их заводят
16:25
Самбурская призналась, какой бы совет дала себе в 15 лет

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика