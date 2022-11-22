Дарья Пынзарь прокомментировала слухи о прекращении дружбы с Бородиной

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь опровергла слухи о разрыве контактов с Бородиной

Дарья Пынзарь прокомментировала слухи о прекращении дружбы с Бородиной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Знаменитые красотки из телестройки известны как закадычные подруги. Что произошло между ними?

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, в каких отношениях сейчас находится со своей коллегой по цеху Ксенией Бородиной. По словам блондинки, их общение продолжается. Ранее поклонники заподозрили, что знаменитости поссорились и больше не поддерживают связь.

«Все по-прежнему, не переживайте», — приводит ее слова издание Газета.ру.

Однако красавицы действительно стали не так часто общаться, а особенно видеться вживую. Это связано с тем, что Дарья вместе с мужем и детьми живет в Турции уже шесть лет.

К слову, сейчас у Пынзарь другие заботы. Ранее экс-участница телестройки пожаловалась на лишние килограммы. По мнению блондинки, округлившаяся фигура делает ее хуже. Это заставляет красавицу испытывать дискомфорт. А вот ее муж Сергей абсолютно противоположного мнения. Он любит, когда Дарья немного пухлее, чем обычно.

Стоит отметить, что Пынзарь уже долго не может определиться, какой фигуры придерживаться. Сначала звезда увеличила бюст, потому что начальный размер ее не устраивал. Потом артистка захотела избавиться от круглых щечек и удалила так называемые «комки Биша». Последней каплей стало увеличение губ, за что муж блондинки разбушевался. Судя по всему, его реакция помогла телеведущей остановиться.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото исхудавшего тела Пынзарь после болезни.

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