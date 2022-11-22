«Я осторожен»: Польша оправдалась за беседу Дуды с фантомным Макроном

Президент Польши во всех красках описал поведение Зеленского и обещания Байдена. А на другом конце провода была Россия.

Канцелярия польского президента Анджея Дуды пустилась оправдываться и накручивать фантазийные сценарии после того, как российские пранкеры опубликовали откровения Дуды о неадекватном поведении Зеленского, звонках Байдена и страхе перед Россией.

Лидер Польши после падения ракеты на границе с Украиной принялся тревожно обзванивать «братьев» по НАТО. Вскоре «позвонил» и президент Франции Эммануэль Макрон. Анджей Дуда без особых приветствий сразу выложил «Макрону» содержимое переговоров с Зеленским и Байденом во всех красках и подробностях.

Польский президент не знал, что на другом конце провода его внимательно слушают и записывают российские пранкеры Вован и Лексус. Прочем, в Варшаве заявляют, что Дуда якобы сразу рассекретил «фальшивого» Макрона. Хотя рассказал Дуда немало и убеждал, что он «экстра-осторожен».

«Во время непрекращающихся бесед с главами государств и правительств подключился человек, выдающий себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Во время разговора президент Анджей Дуда по необычной манере ведения разговора распознал попытку мошенничества, и прекратил разговор», — пояснили в канцелярии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое обещание дал Джо Байден президенту Польши в ночь падения ракеты.