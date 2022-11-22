Супружеская пара подорвалась на боеприпасе в Белгородской области

В Белгородской области в селе Староселье на боеприпасе подорвались два человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», — заявил Гладков.

Белгородский губернатор вновь призвал жителей не приезжать в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами этих территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 22 ноября при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области, в Шебекино погибла женщина.

Еще 17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. А 15 ноября, в результате обстрела два человека погибли, трое пострадали.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти решили ввести войска на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны националистов. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что геноцид мирных со стороны Киева продолжался восемь лет.