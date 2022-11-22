При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области, в Шебекино погибла женщина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мирная жительница получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что обстрел пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн», где проходят лечение люди пожилого возраста. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод.

Еще 17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. А 15 ноября, в результате обстрела два человека погибли, трое пострадали.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти решили ввести войска на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны националистов. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что геноцид мирных со стороны Киева продолжался восемь лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом.