Ребро попало в легкое: вскрылись жуткие обстоятельства смерти актера Старостина

Звезда фильма «А зори здесь тихие» ушел из жизни 21 ноября.

Смерть актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след. Об этом 5-tv.ru сообщила заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

«Все это грустно, там какая-то трагедия произошла… Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме», — рассказала она.

Актриса предполагает, что ее коллега был сильно избит, случилось это около полутора недель назад.

Ранее в этот день стало известно о смерти советского и российского актера Александра Старостина. Он ушел из жизни 21 ноября на 72-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Старостин наиболее известен по работе в кинокартине «А зори здесь тихие». Кроме того, он сыграл в фильмах: «Обретешь в бою», «Следствие ведут Знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», а также «Несколько капель».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы Никки Эйкокс, известной по роли Мэг Мастерс — демонессы из «Сверхъественного».