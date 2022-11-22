Скончался звезда фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Стало известно о смерти советского и российского актера Александра Старостина. Он ушел из жизни 21 ноября на 72-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти артиста на данный момент не раскрывается.

Александр Старостин наиболее известен российскому зрителю по работе в кинокартине «А зори здесь тихие». Кроме того, он сыграл в фильмах: «Обретешь в бою», «Следствие ведут Знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», а также «Несколько капель».

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