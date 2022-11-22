Секс в валенках и кинжал под подушкой: есть ли гарантированный способ родить мальчика

По мнению врачей, определить пол будущего ребенка невозможно. Однако психологи считают, что мальчики могут родиться только у сильных женщин.

У каждого, кто планирует семью, рано или поздно, возникает главный вопрос: как сделать так, чтобы предугадать пол будущего ребенка. Конечно же, для этого всегда существуют разные приметы. Но так ли они действенны? И что делать, если родители хотят ребенка определенного пола? Например, мальчика.

По словам экстрасенса Марианны Абравитовой, с эзотерической точки зрения, все зависит только от божественной воли. А также от решения самой души, которая приходит в этот мир. Ведь, самой душе тоже приходится выбирать, кем она хочет быть — мальчиком или девочкой.

«Очень интересный есть факт, когда мужчина намного старше женщины. В таких парах, по статистике, действительно рождается больше сыновей», — говорит экстрасенс.

Также, по словам Абравитовой, есть генетическая предрасположенность, в роду у определенных женщин, когда рождаются только мальчики. То есть, если вам положено иметь только дочерей, значит — такова ваша судьба.

«Есть и другие тонкости. Дело в том, что мальчиков всегда и во всех обществах рождается больше. На 100 девочек — 110-120 мальчиков. Потому что мальчики далеко не все доживают до зрелого возраста», — продолжает эксперт.

По ее мнению, из-за драк и войн мальчики просто не могут в таком количестве дожить до зрелости.

«Есть народные приметы, как сделать так, чтобы родился мальчик. Конечно, все знают про топор под подушкой для того, чтобы родился мальчик. Или есть такие приметы, что нужно обязательно заниматься сексом в валенках, например. Ну, сейчас немного уже изменилось — в мужской обуви, например. Под подушку кладутся и кинжалы, и какие-то вообще мужские предметы. Например, пистолет тоже подойдет вместо топора», — заключила экстрасенс Абравитова.

А вот по мнению психолога Натальи Искры, предсказать пол ребенка вполне возможно, если изучить психологические особенности родителей.

«Например, некоторые верят, что если зачатие было экспромтом, то чаще всего будет мальчик. А если долго и усиленно планировали, то девочка. Или, например, у очень сильных женщин редко рождаются девочки, потому что такие сильные женщины совершенно точно не потерпят конкурентку рядом с собой. А у женщин мягких, теплых чаще рождаются девочки», — объяснила Наталья Искра.

Однако врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова считает, что запланировать пол будущего ребенка невозможно ни при каких условиях.

«Запланировать пол будущего ребенка невозможно. То, родится у вас мальчик, или девочка, зависит исключительно от мужчины. А вернее от того, каким сперматозоидом, несущим Х-хромосому или Y-хромосому, оплодотворится яйцеклетка. У мужчины в эякуляции десятки тысяч сперматозоидов, и примерно половина из них несет Х-хромосомы, и при оплодотворении таким сперматозоидом родится девочка, и вторая половина этих сперматозоидов несут Y-хромосому. При оплодотворении яйцеклетки таким сперматозоидом родится мальчик», — заметила Меньшикова.

Медицинский специалист уверена, что ничто не может повилять на естественный процесс.

«И никакие факторы окружающей среды, ни возраст мужчины, ни его питание, ни его поведение, ни то, какой климат в этой местности, ни сама местность, ни время года, ни те события, которые происходят в мире (войны или катастрофы), никак не могут повлиять на то, какой единственный из десятков миллионов сперматозоидов первым доберется до яйцеклетки и оплодотворит ее», — заключила врач.

Также репродуктолог предупредила, что все методики, которые «якобы» помогают запланировать пол будущего ребенка, не имеют никакого отношения к науке и медицине.

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