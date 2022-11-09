Душа делает «шаг назад»: эзотерик объяснила злой рок близнецов-паразитов

По мнению эксперта Марианны Абравитовой, у сиамских близнецов сознание есть только у одного из детей.

Душа не попадает в тела близнецов-паразитов, а делает «шаг назад». Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала эзотерик Марианна Абравитова.

Несколько дней назад общественность шокировала новость об индийской девочке, из брюшной полости которой медики достали восемь эмбрионов. Малышку прооперировали и заявили, что произошедшее относится к феномену «паразитарных близнецов». Такие случаи крайне редки и являются одним из видов мутации сиамских близнецов.

Однако возникает вопрос — есть ли душа в таких близнецах-паразитах? Когда получается только один младенец, душа второго остается в нем или уходит куда-то? И куда? А если рождаются сиамские близнецы со сращенной головой или конечностями, то у них две отдельные души или одна на двоих? Марианна Абравитова пролила свет на все вышеперечисленные вопросы.

По словам эзотерика, в эмбрион-паразит душа никогда не попадает.

«Душа не попадает в такие паразитические эмбрионы, она будет заселена в нормальный эмбрион, который разовьется и получится из него человек — настоящий. Все, что остается на уровне паразитации, души не имеет», — объяснила Марианна Абравитова.

В случаях с сиамскими близнецами, которые срослись головами и имеют два мозга, сознание будет только в одном из детей. Среди экспертов по эзотерике существуют теории, что душа сама принимает решение сделать «шаг назад», но плод с биологической точки зрения уже начал развитие.

«Когда ребенок рождается с двумя головами и есть два отдельных мозга, то сознанием наделен только один мозг. Второй остается биологическим объектом. Существуют гипотезы, что якобы душа сама отказывается. На определенной стадии душа понимает, что нет готовности для воплощения и делает так называемый „шаг назад“. Но биологический процесс уже запущен», — рассказала Абравитова.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение врача-репродуктолога об уникальности феномена паразитарных близнецов.