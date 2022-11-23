«Настроен видеть плохое»: Ляйсан Утяшева не смогла промолчать о разводе с Павлом Волей

Гимнастке и телеведущей снова и снова приходится комментировать «развод» с юмористом Павлом Волей.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в очередной раз опровергла слухи о разладе в семье с комиком Павлом Волей и скором разводе. Он отметила, те, кто придумывает сплетни, просто не настроены на что-то положительное и позитивное в жизни. Именно поэтому везде и всюду они видят лишь негатив.

«Некоторые пытаются нас „разводить“… Комментарии вообще вещь крайне показательная. Если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Читайте по губам: у нас все хорошо», — высказалась Утяшева в своем Telegram-канале.

Утяшева и Воля поженились 25 ноября 2012 года. До свадьбы и отношений они долгое время были друзьями. Чувства вспыхнули через некоторое время после смерти мамы гимнастки. Воля поддержал спортсменку в тяжелый период, и она поняла — этому мужчине можно довериться. За годы брака в их семье появились сын Роберт и дочь София. В отечественном шоу-бизнесе пара считается одной из самых крепких.

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