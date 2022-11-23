Искренний, честный, человечный: коллеги скорбят о смерти Александра Старостина

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 787

Актриса Нина Попова назвала умершего актера Старостина очень красивым при жизни

Фото, видео: Кадр из к/ф « …А зори здесь тихие », реж.Станислав Ростоцкий , 1972 г. ; © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Знаменитый артист много играл в театре и любил свою работу.

Актер Александр Старостин всегда был очень добрым и замечательным человеком. Его открытость и искренность восхищала людей. Об этом заявила коллега артиста — заслуженная артистка РФ Инна Кара-Моско. Она также раскрыла детали последних дней жизни звезды советского кино.

«Сын поехал. Дома его (Старостина — Прим. ред.) не было. Дома был полный порядок, было видно, что человек просто ушел из дома. Тогда его брат стал обзванивать больницы. Он его нашел в больнице в реанимации. Так он в коме и ушел из жизни. Завтра будет судмедэкспертиза, потому что непонятно, то ли он упал, то ли его избили», — рассказала Кара-Моско.

Кадр из к/ф « …А зори здесь тихие «, реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г. ; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Другая коллега Старостина — заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, отметила исключительную красоту звезды «А зори здесь тихие». По ее словам, Александр Сергеевич много играл и ответственно относился к работе. Однако жизнь повернулась таким образом, что однажды ему пришлось покинуть театр.

«Он играл. Очень красивый был, Саша. Очень красивый. Играл, а потом вот так обстоятельства в театре сложились <…> Он играл, играл довольно много», — объяснила Попова.

Накануне стало известно о смерти советского и российского актера Александра Старостина. Он умер 21 ноября на 72-м году жизни. Точная причина трагедии пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первого в истории олимпийского чемпиона в спортивных танцах на льду Александра Горшкова.

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