Хакеры заявили о взломе используемой ВСУ системы управления войсками «Дельта»

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Если информация об утечке подтвердится, то весь театр военных действий окажется как на ладони.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Но вот, пожалуй, самый масштабный взлом грозит раскрыть все планы и стратегические расклады ВСУ. Стало известно, что хакеры получили прямой доступ к американской системе управления войсками «Дельта».

Сообщается, что ее США доверили Киеву. Она дает оперативную картину перемещения своих и чужих войск на основе данных разведки. Это позволяет принимать решения на поле боя максимально быстро.

Но хакерская акция, по сути, может лишить украинскую армию этого ресурса. Потому что, если информация об утечке подтвердится, то весь театр военных действий окажется как на ладони.

Тема:
Специальная военная операция России
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