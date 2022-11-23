Взять вверх: в Россию может вернуться «лифтнадзор»

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В Россию может вернуться лифтнадзор весной 2023 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Кто и как будет следить за безопасностью граждан?

В Россию может вернуться «лифтнадзор» — то есть государственный контроль за лифтами и другими опасными техническими средствами в домах.

Как выяснили «Известия» контролеры вернутся к работе уже весной следующего года. После того как надзор за подъемниками был отменен, ситуация с безопасностью резко ухудшилась. За последние несколько месяцев было уже несколько ЧП, в результате которых погибли или пострадали люди.

Кроме того, в нашей стране — больше 100 тысяч лифтов, которые нуждаются в замене. И даже половину из них пока не включили в региональные программы капремонта. По словам экспертов, существование «лифтнадзора» само по себе не уменьшит число происшествий, но контроль позволит упорядочить работу в этой сфере.

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