Хостел загорелся в подмосковном Солнечногорске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 45

Данных о пострадавших пока не поступало. Причина ЧП уточняется.

Хостел загорелся в подмосковном Солнечногорске

Фото: Telegram / Подмосковье№1

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Мощный пожар произошел в здании хостела в подмосковном Солнечногорске. Как сообщили в МЧС, на данный момент на месте работают спасатели. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение кровли трехэтажного здания по всей площади. По предварительной информации люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорилось в официальном заявлении.

Отмечается, что к тушению пожара уже привлечены более 60 человек и 18 единиц спецтехники.

Детали случившегося уточняются. Точная причина ЧП пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские спасли взрослых и ребенка при пожаре в здании на площади трех вокзалов в Москве.

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