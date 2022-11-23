«Генетически предрасположены»: чем женщины-военные отличаются от солдат-мужчин

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 459

Психолог Клименко объяснила различие женщин и мужчин в армии выдержкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщины идут воевать по тем же причинам, что и мужчины, поэтому гендерная принадлежность роли не играет.

Женщины-наемники из Польши принимали участие в украинском наступлении вместе с мужчинами. Чем женщины-военные отличаются от мужчин-военных в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Клименко.

«Генетически женщина предрасположена к выдержке. Зачастую она может очень долго находиться в статическом положении. Она может замереть, каким-то образом „мимикрировать“. Женщина обладает очень хорошей интуицией и богатой фантазией. Там, где у мужчины нет фантазии, женщина придумывает совершенно необычные сценарии, чтобы быть незамеченной», — сказала собеседница.

Также специалист отметила, что представительницы прекрасного пола более собраны. В частности, они способны долгое время находиться в засаде, выслеживая цель. Речь идет практически о целых сутках.

Что касается психологии, женщины идут воевать по тем же причинам, что и мужчины — патриотизм, долг. Таким образом, гендерные различия в данном вопросе роли не играют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему женщин в России не призывают в армию.

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

23:16
Дмитрий Песков: «Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывает»
23:06
Путин на саммите ОДКБ призвал уделить особое внимание конфликту в Нагорном Карабахе
22:56
Все отменяется: стало известно, что Клара Новикова серьезно заболела
22:40
Ошибка Саакашвили: куда приведет Зеленского нежелание договариваться с Россией
22:27
«Москвич» представил обновленную версию легендарного автомобиля
22:16
«Генетически предрасположены»: чем женщины-военные отличаются от солдат-мужчин

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика