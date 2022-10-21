Никому не должны: почему женщин в России не призывают в армию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 41

Эксперт Виктор Литовкин заявил, что женщины в РФ могут служить только на добровольной основе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

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Стране хватает мужчин, способных исполнять свой воинский долг. Однако 10% военнослужащих в российской армии составляют женщины.

Призывать женщин на срочную службу в России не требуется. Об этом заявил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«Вооруженные силы России не нуждаются в том, чтобы женщин призывали. Если женщины хотят служить, у них есть возможность это сделать на добровольной основе при соответствующем образовании, специальности и состоянии здоровья, но призывать их не надо», — сказал собеседник.

По его словам, в российской армии хватает мужчин, способных выполнять свой воинский долг. К слову, Литовкин добавил, что 10% вооруженных сил составляют женщины. Это, по оценке эксперта, около 45 тысяч человек.

До этого появилась информация, что в Госдуме предложили призывать женщин, по примеру Израиля, а также увеличить срок срочной службы, поскольку срочники за год, по мнению некоторых парламентариев, не успевают ничему обучиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто предложил призывать в армию женщин.

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