Избегайте острых предметов: прогноз таролога на ближайшие дни

По словам эксперта, девиз текущей недели — сила и выносливость.

Таролог Ольга Ермилова предсказала, что во второй половине недели должно уйти то, что долгое время теряло жизнеспособность и актуальность. Что еще нас ждет в ближайшее время?

Общий фон недели — «Десять жезлов»

Девиз текущей недели — сила и выносливость. Возможно, вы уже чувствуете себя на пределе своих возможностей. Но нужно дойти до конца и сделать то, за что взялись. Она посоветовала прежде чем давать обещания и брать нагрузку оценить собственные силы и постараться не взвалить чужие обязанности. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Семья и самое близкое окружение — «Смерть»

В это время из жизни должно уйти то, что уже долгое время теряло жизнеспособность и актуальность. Например, можно вынести на помойку старые вещи или прекратить общение с человеком, отношения с которым исчерпали себя.

Не стоит пугаться слова «смерть». Она означает перемены, которые неизбежно присутствуют в нашей жизни. Они естественны, поэтому не бойтесь впускать их в свою жизнь. Тем более, не сопротивляйтесь и не пытайтесь реанимировать то, что не нужно в вашей жизни.

Финансы — «Шесть мечей»

С деньгами очень нестабильная ситуация. Информация, которая приходит в это время о финансах, может быть не самой радужной. Лучше всего четко распланировать расходы, финансовую подушку и никаких устных договоренностей с партнерами.

Здоровье — «Паж Мечей»

Могут быть неприятные симптомы как при вегето-сосудистой дистонии, когда по большому счету ничего не болит, но ощущения неприятные. Лучше в это время следить за давлением и чаще отдыхать. Такое состояние может привести к ссорам и срывам. Также следует быть осторожным с острыми предметами — велика вероятность мелких травм, уколов или порезов.

На что обратить внимание — «Семь жезлов»

Даже если вам кажется, что неприятности сваливаются со всех сторон и вот-вот опрокинут вас, не опускайте рук. Сопротивление, умение выстоять даст вам дополнительный ресурс в этой сложной ситуации и принесут пользу в ближайшем будущем.

Как ранее писал 5-tv.ru, таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила общий таро-прогноз с 21 по 27 ноября.