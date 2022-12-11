Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 6

Положение Луны и Солнца могут определить наше будущее. Стоит ли узнавать непостижимую тайну?

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Cheng

Лунное затмение — удивительное космическое явление, которое не просто восхищает своей красотой, а способно повлиять на человеческие судьбы. Все зависит от того, какие события принесет с собой расположение светил. Известно, что промежуток времени между лунным и солнечным затмениями называют коридором. Издание eaomedia.ru сообщило, какие коридоры затмений ожидают в 2023 году.

Первый коридор

День полного солнечного затмения в знаке зодиака Телец ожидается 20 апреля 2023 года. Его завершение будет полутеневым лунным затмением в Скорпионе 5 мая. Выходит, с 20 апреля по 5 мая люди могут переживать много непривычных и даже странных событий. Некоторые из них закончатся опасно, поэтому нельзя терять бдительность.

Как отметило издание, в основном речь идет о романтических обстоятельствах. Ко многим жителям планеты захочет вернуться их прошлая любовь. Также возлюбленные рискуют серьезно поссориться. Если конфликт начнется, то его непременно стоит пережить. Это выведет пару на новый уровень отношений, партнеры больше узнают друг друга. Однако астрологи рекомендуют не ругаться, если на то нет конкретной причины.

А вот поиск новых связей в этот период кончится феноменальным успехом. Звезды предоставляют возможность завести новых друзей и встретить хорошую компанию. Особенно, если знакомства начинаются на работе. В такое время лучше всего строить деловые планы, идти на важные встречи и совершать выгодные сделки.

Второй коридор

Второй коридор затмений 2023 года случится осенью — примерно через шесть месяцев после первого. Солнечное затмение ожидается 14 октября в знаке Весов, а 28 октября лунное в Знаке в Овна. Стихии огня и воздуха подействуют одновременно, это даст людям ориентир в финансовой и рабочей сферах.

Кстати, именно в этой части года лучше уходить с нелюбимой работы, устраиваться на новую должность или вовсе менять сферу деятельности. Особенно это касается тех, кто испытывает эмоциональное выгорание.

То же относится и к увлечениям. Вселенная подскажет обитателям Земли их истинное направление. Астрологи рекомендуют осваивать новые умения, развивать навыки и искать любимое хобби.

Ранее 5-tv.ru сообщал, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет неудачным.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

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