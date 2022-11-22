Заглянуть в будущее: для каких двух знаков зодиака 2023 год будет неудачным

Что поможет легче пережить неприятные потрясения?

Близится 2023 год, и многим хочется узнать свою судьбу, чтобы быть готовыми к неожиданным потрясениям или успехам. Астролог Анна Русалкина рассказала порталу RSUTE, каким двум знакам зодиака стоит опасаться неудач в будущем году.

По словам эксперта, много трудностей будет у Овнов и Весов. Связано это с тем, что в домах личности у этих знаков находятся теневые планеты Раху и Кету.

«Овнам и весам не избежать трансформаций. Внутренние и внешние перемены будут сопряжены со многими неурядицами. Однако не стоит опускать руки», — отметила астролог.

Весы в 2023 году встретятся с одиночеством

В 2023 году представителям воздушной стихии придется полагаться лишь на себя. Весы часто растворяются в других людях и забывают о своих интересах, но в новом году возможны неприятные сюрпризы, которые научат Весов ценить себя как отдельную самодостаточную личность.

В какие-то периоды жизни Весы останутся одни. Астролог рекомендует спокойно принять одиночество, и тогда оно не будет вас тяготить. Если Весы смогут принять себя, им будет комфортно в любой обстановке.

«Сделайте новую прическу или просто регулярно состригайте кончики. Важно регулярно баловать себя новыми покупками и вкусной едой», — посоветовала Русалкина.

Овны в 2023 году проверят отношения на прочность

Самые серьезные неудачи у Овнов ожидаются в работе и бизнесе, отметила астролог. Она посоветовала Овнам изменить свое окружение в 2023 году.

«Впускайте новое в свою жизнь, изучайте его. Не отчаивайтесь из-за неудач. Помните: все, что делается, вам во благо. Даже если вам кажется, что все потеряно, это не так», — сказала Русалкина.

В любовной сфере Овнов тоже ждут неудачи. Угасающие отношения с партнером станут проверкой чувств на прочность, но ситуация будет тянуться весь 2023 год. Если пара пройдет испытание, в 2024 году их страсть вспыхнет с новой силой.

«Себе можно помочь необычным способом. Для этого просто покрасьте одну прядь волос в какой-то яркий неоновый цвет по желанию», — посоветовала астролог.

Она также отметила, что помочь Овнам справиться с трудностями может массаж головы.

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