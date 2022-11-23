Не для игр: почему каждая третья детская площадка в России представляет опасность

Дети не могут пользоваться горками и песочницами во дворах не только в провинциальных городах, но и в Петербурге. Причины везде одни. Вся надежда осталась на прокуратуру.

Треть проверенных в России детских площадок оказались потенциально опасны. Об этом сообщили в Гостехнадзоре. Как выяснилось, горки и песочницы приводят в порядок в последнюю очередь. Как правило, управляющие компании на это даже не закладывают денег в бюджете.

Еще хуже ситуация, если горки и лавочки вообще бесхозные. Металлические и деревянные части быстро приходят в негодность и угрожают здоровью. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Память телефона инспектора забита фото и видео сломанных качелей, прогнивших досок, неприличных и приличных надписей всех мастей.

«Основными нарушениями у нас являются деформированные элементы и сломанное оборудование. Инспекцией в настоящий момент проверено 1066 площадок, из них 472 площадки в ненадлежащем состоянии», — рассказал главный специалист отдела контроля содержания плоскостных объектов и элементов благоустройства ГАТИ Роман Грушин.

И это только те, за которые отвечают муниципальные власти. 40% площадок имеют дефекты. Это не значит, что они аварийные и на них играть совсем нельзя. Можно — если осторожно.

Годовалый сын Олеси прогулку на этой площадке запомнит на всю жизнь — шрам остался на лбу.

«Ребенок упал на край вот этих зазубрин и разбил себе лоб. Поцарапал все, задел железкой себе висок — тоже там была царапина большая», — вспоминает мама пострадавшего ребенка Олеся Ивахнова.

Кто отвечает за состояние площадки, Олеся так и не установила. По идее это не должно вызывать сложностей.

«Есть у нас такой ресурс, называется „Публичная кадастровая карта“. Там любой человек может зайти и посмотреть, кому принадлежит и за кем закреплен тот или иной земельный участок, где расположена детская площадка», — пояснил лидер Общероссийского движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков.

Юристы уверяют: если площадка не содержится на балансе хозяйствующего субъекта — управляющей компании, — то через определенные процедуры ее должны обслуживать городские коммунальщики. Но на деле приходится разбираться в таких тонкостях, что без эксперта не расшифруешь.

В этом дворе немного другая ситуация, здесь детская площадка находится в ведении застройщика. Но застройщик сейчас находится на стадии банкротства. Следовательно, он ничего не будет ремонтировать: ни эту башню, ни сломанную горку, ни детский мостик, который обвалился около года назад прямо вместе с ребенком.

Новых безопасных площадок ждут в Перми. Пока дети развлекаются как могут.

«Всю жизнь покрышки из земли торчат. Лет 25, наверное. Так ничего и не делалось», — рассказал местный житель Игорь Передернин.

В Курске, если нельзя использовать снаряды на детской площадке по назначению, значит можно на них сушить белье.

«Говорят, что придут, а толку-то? С одной компании передают в другую — вот и все. А дети вырастают! Да я уже здесь состарилась!» — пожаловалась местная жительница Зинаида Бородатых.

Здесь тоже были инспекции. Вот только ни в Петербурге, ни в Курске, ни в Перми дальше заполнения миллионов бумажек дело не зашло — они не имеют карательной силы. Кроме того, что выписать предостережение и пожурить, инспекторы ничего не могут.

Собственники площадки по закону даже не обязаны отвечать. Правда, каждое предостережение уходит в базы комитета по благоустройству и в прокуратуру. Только она может сработать на опережение трагедии, инициировав проверку. И вот результаты уже этой проверки должны учесть в работе.