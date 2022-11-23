Госдума одобрила штрафы за пропаганду ЛГБТ в интернете

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 39

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ

Госдума одобрила штрафы за пропаганду ЛГБТ в интернете

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Депутаты объяснили, зачем нужен запрет пропаганды ЛГБТ и какие штрафы грозят нарушителям.

Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в книгах, рекламе, кино, интернете и средствах массовой информации. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

В документе сказано, что запрет распространяется и на пропаганду смены пола среди подростков, а также на выдачу прокатного удостоверения кинокартине, в которой есть пропаганда нетрадиционных отношений.

Помимо этого, у несовершеннолетних россиян не будет доступа на платные сервисы, которые распространяют ЛГБТ-контент. Контролировать это будет Роскомнадзор — он получит право на проведение мониторинга в интернете.

Как выглядят штрафы:

  • за пропаганду ЛГБТ физическому лицу грозит штраф до 400 тысяч рублей, юридическому лицу — до пяти миллионов рублей;
  • за пропаганду педофилии физическому лицу грозит штраф до 800 тысяч рублей, юридическому лицу — до десяти миллионов или приостановление деятельности;
  • за распространения информации о ЛГБТ для гражданского лица штраф составляет до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до четырех миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство России поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев.

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