«Было неожиданно»: Жорин после пережитого теракта в Турции попал в район землетрясения

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Игорь Рязов
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Адвокат Жорин рассказал о землетрясении в Турции после пережитого там же теракта

«Было неожиданно»: Жорин после пережитого теракта в Турции попал в район землетрясения

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Звездный адвокат сравнил ощущения от землетрясения с гидромассажем, а также рассказал о своих переживаниях во время толчков. По его словам, многоэтажная гостиница ходила ходуном.

Звездный адвокат Сергей Жорин едва не пострадал в результате мощного землетрясения в Турции, случившегося 23 ноября. Незадолго до этого он оказался в считанных сотнях метров от места теракта в Стамбуле. Юрист рассказал 5-tv.ru об ощущениях от своей недолгой, но насыщенной рабочей поездки.

«Действительно, это было крайне неожиданно. Я сегодня ощутил, мягко говоря, беспокойство в связи с тем, что ты находишься в здании, а оно ходуном ходит. Тут реально было как на сидении с гидромассажем — ты не просто подпрыгиваешь, а будто на каких-то волнах качаешься, чувствуешь движение земной коры. И не совсем понятно, что делать», — рассказал о впечатлениях Сергей Жорин.

По его словам, пережить пришлось целую серию толчков. Землетрясение продлилось от одной до двух минут, но по ощущениям казалось намного дольше. В частности, из-за того, что не было понятно, как себя вести. Ни звездному адвокату, ни другим туристам никто не выдавал инструкций на случай подобных ЧП. Никакие предупредительные сирены не работали, уведомлений тоже никто не присылал.

«У меня сразу вопрос был: что я должен сделать? Просто подождать или лечь на пол? А может на кровать? Потому что если, условно, упадет потолок, то шансы на выживание разные в зависимости от того, лежишь ты на кровати или на полу. Или я должен быстро схватить документы и бежать на улицу? Но здесь тоже вопрос: а работают ли лифты? При пожарах они выключаются. Где опаснее или безопаснее? Такие вопросы стали возникать», — поделился Сергей Жорин.

Сергей Жорин не планирует требовать компенсаций после пережитого землетрясения в Турции 5-tv.ru

Юрист добавил, что после инцидента изучил конструкции зданий в Стамбуле. Оказалось, что они возведены с учетом сейсмологической опасности. Из-за этого в многоэтажной гостинице не только нигде не было никаких обрушений, но и трещин в стенах не появилось. В итоге звездный адвокат решил не подавать никаких претензий и не требовать компенсаций.

«У меня, в целом, нет никаких претензий или возмущений. Несмотря на то, что мне за короткую поездку удалось здесь наблюдать один террористический акт, сгорание автомобиля (которое потом признали как не террористический акт) и вот сегодняшнее землетрясение», — напомнил о пережитом Сергей Жорин.

Он также добавил: землетрясения считаются форс-мажором, и это делает требование о компенсациях нецелесообразным. Однако это не касается регионов, где подобные стихийные бедствия происходят с определенной периодичностью. Организаторы туров в такие места обязательно должны инструктировать путешественников о рисках и правильном поведении на случай ЧП.

В результате сегодняшнего землетрясения в Турции пострадали не менее 90 человек, сообщили в Минздраве республики. Эпицентр находился в уезде Гольяка — это в 190 километрах от Стамбула, но там подземные толчки тоже ощущались. Магнитуда землетрясения составила 5,9.

Упомянутый теракт в Стамбуле произошел 13 ноября. На популярной у туристов и турков улице Истикляль взорвалась самодельная бомба. В результате шесть человек погибли, не менее 81 пострадали. В момент взрыва Сергей Жорин находился в паре сотен метров от места трагедии. Тогда он рассказал 5-tv.ru, что происходило после подрыва СВУ.

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