«Незадолго до этого вернулся в отель»: Жорин оказался в сотнях метров от места взрыва в Стамбуле

Звездный адвокат незадолго до взрыва вернулся в отель, который находится рядом с пешеходной улицей, где погибли шесть человек.

В паре сотен метров от места взрыва в Стамбуле оказался звездный адвокат Сергей Жорин, который приехал в турецкий город в рамках рабочей поездки.

«Отель, в котором я живу, находится на соседней улице. Сегодня утром у меня была встреча и я вернулся в номер днем. И где-то в районе обеда произошел взрыв. Сразу же со всех сторон стали подъезжать кареты „скорой помощи“, полицейские. Также все забегали внутри отеля. Примечательно, что узнал я детали произошедшего из российских Telegram-каналов», — рассказал адвокат о первых минутах после произошедшего в интервью 5-tv.ru.

К слову, после взрыва местные власти выдали распоряжение о запрете трансляции о теракте по телевидению, а журналистов спешно отодвинули далеко за оцепление.

Жорин отмечает, что в Турции водители достаточно шумные, всегда активно сигналят во время движения, поэтому на происходящее он не сразу обратил внимания.

«Уже, отматывая назад, я понимаю, что хлопок, который я слышал и был, возможно, взрывом», — добавил адвокат.

По иронии судьбы накануне произошел еще один примечательный случай. Впервые об опасности Сергея Жорина предупредил его смартфон.

«Первый раз в жизни сработал сигнал „Угроза жизни“. Через несколько часов жуткий звук сирены прозвучал и в телефоне моей девушки. Оказалось, что периодически в Турции проводят учения и срабатывают подобные оповещения, но в сочетании с сегодняшним происшествием, это еще более волнительно», — пояснил адвокат.

Скрин с телефона звездного адвоката Сергея Жорина

В настоящее время Сергей Жорин вместе с его девушкой из соображений безопасности остаются в отеле.

«В целом, ощущение тревожное. Вероятно, это был теракт, а ведь задача террористов — не единичная акция. Слава богу, что в этот момент мы были в отеле, потому что мы, конечно, бываем и бывали на этой пешеходной улице», — добавил он.

Звездный адвокат выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Жорин особо отметил гостеприимность и радушие Стамбула и его жителей, которое он отметил во время посещения города.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате теракта, как его уже поспешил назвать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, погибли шесть человек, пострадали 53.