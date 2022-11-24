Авраам Руссо о женской красоте и пластике: «Перебарщивать не надо»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 24

Певец Руссо считает, что женщинам не нужно перебарщивать с пластикой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Знаменитости уже успели приписать высказывания, которых он не делал. Какую правду раскрыл певец?

Недавно певцу Аврааму Руссо приписали фразу о том, что он считает всех московских девушек одинаковыми. Исполнитель опроверг эти слова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III.

«Я не имел это в виду», — пояснил Руссо.

По словам селебрити, он сказал, что у него есть знакомая кубинская танцовщица, которая снималась в его клипе. Девушка считает, что несмотря на красоту кубинских представительниц прекрасного пола, они могут в себе что-то изменять, совершенствуя красоту. При этом знакомая Руссо не понимает, зачем это нужно российским дамам, которые, по ее мнению, и без того красивые.

«Она говорит: «Зачем уродовать себя?» — сказал собеседник.

После этого разговора Руссо стал замечать чрезмерные изменения во внешности женщин.

«Зачем ей нужны губы? Перебарщивать не надо», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Руссо «прошелся» по сбежавшим из России звездам.

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