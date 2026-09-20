На носилках: опубликованы кадры госпитализации Дмитрия Бикбаева из группы «БиС»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 55 0

Во время концерта артист выполнял трюк с тросом, однако не смог удержаться и упал в толпу зрителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Дмитрия Бикбаева госпитализировали после падения с троса на концерте

Появились кадры госпитализации участника группы «БиС» Дмитрия Бикбаева после падения во время концерта. Видео публикует 5-tv.ru.

Инцидент произошел на первом большом выступлении коллектива. Во время исполнения песни «Двухполярный мир» Бикбаев выполнял трюк с тросом, однако не смог удержаться и упал в толпу зрителей.

После падения поклонники помогли артисту подняться. Бикбаев вернулся на сцену и завершил концерт, однако позже рассказал, что его беспокоит сильная боль в ноге.

Артиста госпитализировали для обследования. Врачи сделали УЗИ и рентген, которые не выявили повреждений внутренних органов и переломов. По словам менеджера группы Антона Клыкова, у певца диагностировали сильный ушиб и растяжение.

Коллега Дмитрия Влад Соколовский в свою очередь заявил, что с людьми, ответственными за произошедшее, будет проведен отдельный разговор и они ответят за случившееся.

Весной 2026 года Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БиС». Коллектив официально прекратил существование в 2010 году из-за творческих разногласий. После распада участники долго не общались: Соколовский продолжил сольную карьеру, а Бикбаев сменил направление деятельности и в прошлом году стал художественным руководителем Театра на Покровке.

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