Дело укуса: в РФ хотят ввести штраф за неправильный выгул собак

Какие новые правила будут действовать в стране?

Владельцев собак ждет новое наказание за неправильный выгул своих питомцев. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

Документ касается только потенциально опасных пород — за выгул таких собак без намордника и поводка в общественных местах хотят ввести штраф от одной до трех тысяч рублей.

Ранее подобные запреты были только на региональном уровне и далеко не везде, а ответственность за нарушение вообще была почти не прописана. При этом случаи нападений собак происходят все чаще: в этом году их было почти 50 тысяч по всей стране.