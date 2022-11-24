Дело укуса: в РФ хотят ввести штраф за неправильный выгул собак

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В России хотят ввести штраф за неправильный выгул собак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Какие новые правила будут действовать в стране?

Владельцев собак ждет новое наказание за неправильный выгул своих питомцев. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

Документ касается только потенциально опасных пород — за выгул таких собак без намордника и поводка в общественных местах хотят ввести штраф от одной до трех тысяч рублей.

Ранее подобные запреты были только на региональном уровне и далеко не везде, а ответственность за нарушение вообще была почти не прописана. При этом случаи нападений собак происходят все чаще: в этом году их было почти 50 тысяч по всей стране.

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