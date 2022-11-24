Наталья Гасанханова честно о блогерах в политике: «Они не готовы»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 652

Ведущая Наталья Гасанханова не видит места для блогеров в политике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Даже знаменитые люди в интернете, которые способны повлиять на большую аудиторию, не могут влиять на целую страну.

Некоторым блогерам и звездам социальных сетей пока рано претендовать на политические должности. Однако их директора, которые имеют больше жизненного опыта, могут представлять интересы медийных интернет-личностей в политике. Об этом заявила ведущая и блогер Наталья Гасанханова. По ее словам, многие интернет-мыслители еще не доросли до подобных высот.

«Мне кажется, что, возможно, пока еще блогеры и тиктокеры не готовы к тому, чтобы идти в Госдуму и так далее. Но, как минимум, их менеджеры, их агентства, обладая мозгом могут идти в Госдуму и представлять там своих блогеров. Как по мне, пока некоторые блогеры не готовы даже нормально изложить свои мысли», — заявила Гасанханова в беседе с 5-tv.ru.

Звезда дала интервью на пышной вечеринке, в честь своего дня рождения. Красавица устроила праздник с громким названием «Наташкины именины» и пригласила на торжество друзей и знакомых. Среди гостей оказались известные блогеры и представители российского шоу-бизнеса. Например, бывший избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой рэпер Дава, муж Ксении Шойгу блогер Алексей Столяров и другие.

Один из самых ярких моментов вечеринки — это выступление экс-солистки группы «Ранетки» Анны Рудневы, которая спела любимую песню именинницы. Гасанханова была счастлива после зажигательного исполнения, танцев и веселья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева отметила 23-й день рождения.

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