Цветы, зеркала, долги и стрижка: каких примет опасаться каждому знаку Зодиака

Как утверждают астрологи, у каждого знака зодиакального круга есть особая примета, приносящая им несчастья. О том, чего нужно остерегаться каждому знаку Зодиака написал портал RSUTE.

Близнецы — никогда не смотритесь в разбитое зеркало. Этот знак и так считается плохой приметой, но вам она откроет личный портал бед.

Львам лучше воздержаться от поздравлений заранее. Лучше подождите с теплыми словами и восторгами, иначе привлечете в свою жизнь несчастья.

Весам следует остерегаться желтых цветов — они приведут к постоянным ссорам с близкими.

Тельцы — ни в коем случае не поднимайте с пола или земли монет, неважно из какого металла. Это отпугнет от вас финансовое благополучие и втянет в долги.

Стрельцам лучше не стричь собственные волосы — это может укоротить их жизнь и «отрезать» часть здоровья, как физического, так и духовного.

Козероги — не оставляйте пустую тару. Бутылки, сковородки, контейнеры и коробки. Все это нужно убирать или заполнять. Иначе пустым местом может стать ваша позиция на работе или внутренности кошелька.

Рыбам лучше не пересекаться с черными кошками, они перекинут на вас мелкие неприятности и ссоры.

Раки могут навлечь на себя постоянные конфликты с близкими, если рассыплют соль. Безусловно, может произойти случайность. В таком случае нужно взять часть рассыпанной соли и бросить ее через левое плечо.

Овнам лучше не выходить из дома в особенный день — это пятница 13-е. Именно в этот день вы можете получить серьезную травму или попасть в опасную историю.

Девы должны внимательно следить за наручными часами. Если они остановились, то это важное предостережение: в ближайшее время не берите и не давайте денег в долг. А еще не делайте серьезных покупок — они обернуться многолетними финансовыми проблемам.

Скорпионы — опасайтесь острых предметов, особенно тех, что достались вам от других людей. Если вам подарили нож или набор вилок, заверните острое в ткань и на некоторое время дайте им полежать в шкафу.

Водолеям никогда нельзя носить на себе камень породы опала. Этот камень для вас — буквально магнит для проблем, от мелких неприятностей до настоящих катастроф.

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