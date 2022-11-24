Путин «пообщался» с дипфейком Шольца на выставке искусственного интеллекта

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22

Владимир Путин солидарен с дипфейком. Что рассказал российскому лидеру искусственный немецкий канцлер?

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали работу дипфейка канцлера Германии Олафа Шольца на выставке проектов в области искусственного интеллекта. Разработчики рассказали российскому лидеру, чем может обернуться использование фальшивых записей.

Создатели проекта сгенерировали речь ненастоящего канцлера Германии. Искусственный интеллект с лицом Олафа Шольца процитировал отрывок из фильма «Брат-2» и выразил сожаление, что хотел отказаться от российских энергоносителей.

«Мы хотели отказаться от российского газа. Но, говоря словами русского классика, мы хотели как лучше, но получилось как всегда», — сказал дипфейк.

Владимир Путин внимательно выслушал речь электронного Шольца и ответил ему. По его словам, фейк говорит «правильные вещи — содержательные и глубокие».

Специалисты объяснили российскому лидеру, как работает система для вычисления дипфейков и недостоверной информации. Владимир Путин порекомендовал экспертам поделиться своими разработками с зарубежными коллегами.

«Это востребовано. Предложите потребителям не только нашей страны, но и за рубежом», — прокомментировал Путин.

Разработчики рассказали, что мировая экономика теряет до 400 миллиардов рублей из-за дипфейков. Были случаи, когда злоумышленники использовали изображение американского бизнесмена Илона Маска для рекламы финансовых пирамид. А в Китае с помощью дипфейка даже удалось ограбить банк. Дипфейк — способ создания и воспроизведения изображений, в основе которого лежит искусственный интеллект.

В этот же день Владимир Путин в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказал о необходимости внедрения изучения искусственного интеллекта в школах. По его словам, машинный разум должен стать основой всех нацпроектов и госпрограмм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал Госдуму в крайние сроки подписать законопроект о доступе к обезличенным данным.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Фитнес-браслет или книга: что подарить знакам Зодиака к Новому году

Последние новости

22:20
«Держали на холоде»: вернувшиеся в РФ военные рассказали об украинском плену
22:04
Путин «пообщался» с дипфейком Шольца на выставке искусственного интеллекта
21:49
Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?
21:36
Алла Довлатова расплакалась, говоря о России
21:27
Персона нон грата: Светлану Лободу не хотят видеть в Литве
21:15
Четко и быстро: как ВС России атаковали систему военного управления Украины

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика