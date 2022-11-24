Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о доступе к обезличенным данным

Президент Росси Владимир Путин призвал Госдуму в срочном порядке принять закон о доступе к обезличенным данным. Заявление об этом глава государства сделал во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российский лидер рассказал, что его коллега объяснил ему необходимость доступа к обезличенной информации для работы и развития.

«Я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки», — добавил Путин.

Обезличенные данные — это информация в электронном виде, принадлежность которой к конкретному лицу невозможно определить без дополнительных сведений.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки отечественных производителей, которые работают над созданием облачных технологий. Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе проконтролировать уровень удобства и быстроту создания бизнес-инструментов. По словам Президента РФ, важно отслеживать разработки в области искусственного интеллекта.

«У компании должны быть программные, аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе, определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту», — прокомментировал российский лидер.

В заключение Владимир Путин отметил, что все национальные проекты и государственные программы должны содержать меры по внедрению машинного разума, а компаниям следует уже в ближайшее время зафиксировать это в своих планах. Президент России призвал обогатить школьную программу изучением элементов работы искусственного интеллекта.

Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников рассказал о росте рынка искусственного интеллекта в стране. По его словам, в период с 2019 года его использование увеличилось в два раза. Колесников добавил, что 20% отечественных компаний задействовали искусственный разум в своей роботе.

Ранее 5-tv.ru писал, ученые из Питера вывели Байдена на чистую воду с помощью искусственного интеллекта.