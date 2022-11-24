Суровая украинская зима: как ВСУ переживет холода без света и тепла

Военный эксперт рассказал, как не превратить СВО в войну на истощение, которая может затянуться на годы, ведь ослабленный Киев по-прежнему поддерживает НАТО.

Если Вооруженные силы (ВС) РФ продолжат выводить из строя энергосистему Украины, к январю экономика противника будет полностью парализована. Однако мощная поддержка НАТО и поставки вооружений из-за рубежа создают существенный риск затягивания противостояния. Какой будет зима на полях российской спецоперации и как не затянуть вооруженный конфликт на годы, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Проблемы украинской экономики будут нарастать только в одном случае — если мы не остановим свою операцию по выводу из строя трансформаторных подстанций. Вот мы ее должны не только не останавливать, а продолжать и наращивать с таким расчетом, что где-то к январю экономика украины будет полностью парализована. Тогда у нас действительно появляются большие шансы одерживать победу не только на фронте, но и фактически в тылу Украины», — полагает он.

Превосходство на полях боя, по мнению Кнутова, объясняется очевидными факторами — националисты лишены возможности подвозить боеприпасы и живую силу к местам сражений, так как все пути «работают» на электричестве. Даже если на рельсы вместо поездов поставить тепловозы или паровозы, верную дорогу отыскать будет невозможно, так как вся сигнальная система (от стрелок до семафоров) работает на том же электричестве.

Как отмечает эксперт, сейчас в зоне спецоперации затишье. Обе стороны конфликта копят силы. Крутов заявил, что серьезные наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидаются в районе Запорожья и на харьковском направлении в сторону Луганской народной республики (ЛНР). Там националисты сосредотачивают силы, чтобы перейти в наступление с первыми морозами — когда появится возможность двигаться по заледеневшей земле.

«Противник может перейти в наступление, которое мы должны остановить, а потом уже переходить в контрнаступление. На сегодняшний день мы должны в первую очередь выдержать паузу и сосредоточиться на освобождении Донецкой народной республики (ДНР). Это вот как раз бои в районе Агеевки, Соледара. Угледара с последующим переходом на славянско-краматорскую группировку ВСУ», — пояснил эксперт.

По оценке Кнутова, вооруженные формирования Украины уже уничтожены с точки зрения обеспечения боевой техникой — этот результат был достигнут ВС РФ еще четыре месяца назад. Потом в течение двух месяцев российские военные выводили из строя технику советского производства, поставленную странами НАТО, ранее входившими в Варшавский договор. Сейчас боевые действия ведутся уже непосредственно с блоком НАТО и его боевой техникой.

«На мой взгляд, мы переходим к войне на истощение. Если сумеем грамотно перевести экономику на военные рельсы — это оборонные предприятия, если в обществе будет понимание этих задач, то в принципе у нас есть шанс выстоять в этой войне, которую НАТО ведет против России. Это все по силам нам», — заключил Кнутов.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Москва встала на защиту Донбасса после обращения глав ЛНР и ДНР. Незадолго до этого на фоне очередного обострения конфликта между отделившимися республиками и киевским режимом ВСУ открыли огонь по мирному населению.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей ЛДНР, подвергавшихся «геноциду и издевательствам» в течение восьми последних лет. В сентябре по результатам референдумов в состав России вошли четыре освобожденных региона — республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области. ВСУ продолжает атаки, Киев отказывается от мирного урегулирования.

Лидер Незалежной продолжает требовать помощи от западных стран и настаивает на включении своей страны в НАТО, несмотря на неоднократные отказы. Ранее, писал 5-tv.ru, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сообщил об усталости Евросоюза от украинской «черной дыры».