Врач назвала возраст, в котором нужно менять образ жизни для сохранения здоровья

С наступлением определенного возраста прежние вредные привычки начинают сказываться особенно губительно для человека.

С наступлением определенного возраста употребление в пищу вредной еды и алкоголя вызывает более тяжкие последствия, чем прежде, рассказала в беседе с радио Sputnik терапевт Мария Черняева.

После преодоления отметки в 40 лет тело человека начинает работать иначе: многие важные процессы, протекающие во внутренних органах и тканях, замедляются, и это начинает сказываться на самочувствии человека, пояснила медицинский специалист.

В частности, из организма медленнее выводятся токсины, ферментативная активность снижается, хуже начинает вырабатываться инсулин. Как итог этих изменений, человек начинает хуже усваивать некоторые продукты, в первую очередь, жирное и сладкое, а употребление спиртного приводит к появлению отечности и головной боли, рассказала врач.

Если своевременно не скорректировать рацион и не поменять стиль жизни, плачевные последствия проявятся очень скоро. Как минимум, человек наберет лишний вес, рассказала Мария Черняева.

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