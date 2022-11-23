Чем старше, тем больше? Сколько нужно спать пожилым людям

При недостатке сна иммунная защита ослабляется, и организм становится восприимчив к воздействию различных микробов и вирусов.

Людям старше 50 лет нужно спать не менее пяти часов, иначе есть риск заработать себе хронические заболевания. Об этом Газете.ру рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Для людей старшего возраста нарушение режима сна может обернуться истощением организма и риском развития хронических заболеваний», — заявил эксперт.

По словам врача, британские ученые на протяжении 25 лет изучали более 7 тысяч человек в возрасте от 50 лет.

Оказалось, что люди, спавшие пять или менее часов, имеют на 20% больше шансов получить хроническое заболевание и на 40% больше два или более хронических заболеваний.

Это объясняется тем, что при недостатке сна иммунная защита ослабляется, и организм становится восприимчив к воздействию различных микробов и вирусов.

Врач напоминает, что оптимальная продолжительность сна составляет 7-8 часов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как медики считают, что при нарушении сна происходит снижение уровня орексина, который поддерживает человека в состоянии бодрствования.