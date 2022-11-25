Знай наших: какие качества помогают побеждать военным в зоне СВО

В задачи командующих, в первую очередь, входит коммуникация с личным составом.

Командиры Центрального военного округа назвали качества, помогающие побеждать в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова военнослужащих приводит портал URA.RU.

«Побеждать помогают отличная личная подготовка, глубокие знания истории войн и умение делать выводы из этих уроков», — пояснили военные.

Кроме того, важны умения прогнозировать обстановку, что может сложиться в бою, а также сплотить коллектив, настроив его на выполнение поставленных задач в установленные сроки и на высоком уровне. Командиры особо отметили, успехи в зоне СВО им принесло использование батальонов, дивизий, полков и бригад.

«Заблаговременная подготовка сил к ведению боевых действий позволила решить задачи по выходу к Броварам и занятию Черниговской области», — добавили военнослужащие.

Офицеры резюмировали, в боях необходимо не допускать ошибок в мелочах и паники. Нужно общаться с личным составом, вникая в потребности бойцов, быть перед ними честными и открытыми, поднимая моральный дух подразделений.

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