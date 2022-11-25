Украинская власть уверена, что у нее получится вернуть полуостров, но почему тогда не называются конкретные сроки? Во всем мире эти идеи уже откровенно высмеивают.

Глава Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты присоединения Крыма к Незалежной невоенным путем. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», — сказано в публикации.

Помимо этого, президент Самостийной уверен в том, что Москва якобы не готова к процессу переговоров, чтобы урегулировать украинский конфликт, так как наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

Также политик заявил, что любые переговоры только заморозят ситуацию. До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с изданием Politico говорил о планах киевского режима «вернуть полуостров». Чиновник уверен, что «кампания по возвращению Крыма состоится», но сроки уточнять не стал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что территория — неотъемлемая часть РФ, поэтому любые претензии получат должный ответ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие претензии предъявили Зеленскому.