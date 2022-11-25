Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 132

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, каким группам людей лучше не встревать в конфликты и откуда ждать подвоха. Кстати, ждет нас и много счастливых событий!

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Арутюнов;5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:21
СБУ пришла с обысками на Черновицко-Буковинскую епархию на Украине
18:13
Датский телеканал показал повреждения на «Северном потоке — 2» после диверсии
18:06
На грани катастрофы: какие правила ведения войны никто и никогда не посмеет нарушить
18:01
«Я никогда не стану бабушкой»: Виктория Боня в шоке от заявления маленькой дочки
18:00
Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря
17:54
Экс-канцлер Германии Меркель заговорила о возвращении на пост на фоне кризиса

Сейчас читают

А вы знали? Какими блюдами Ксения Шойгу балует любимого супруга
Раскрывает истинные чувства: как темнота влияет на человека
Ни дать, ни взять: политолог заявил о безумной схожести Зеленского с Саакашвили
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео