Преданная и ранимая: счастье и трагедии в жизни вдовы Говорухина

Галина всю себя посвятила любимому мужу Станиславу Говорухину, несмотря на то, что за ней ухаживал Владимир Высоцкий.

Сегодня, 25 ноября, стало известно о трагичной кончине вдовы Станислава Говорухина Галины. 5-tv.ru решил собрать самые яркие моменты жизни женщины.

Она без сожалений посвятила всю себя знаменитому супругу. Они прожили в браке более 50 лет, до самой его смерти. А как же все начиналось?

Линии судьбы

Галину после окончания школы привел на Одесскую киностудию папа и устроил в цех монтажа. В это время там как раз снимал свой фильм «Вертикаль» Говорухин. И вот, молодая Галина влюбилась. Да так, что даже Владимир Высоцкий не смог привлечь ее внимания. Говорят, она отвергала все его ухаживания.

Однако и со Станиславом у них пока не было никаких отношений. Женщина уже почти смирилась с тем, что между ними ничего больше не будет. Потому стала встречаться с эстонцем Лембитом Ульфсаком.

Разузнав об этом, Станислав, естественно, предпринял попытки «отбить» Галину у этого мужчины. Они замучили друг друга ревностью, но друг до друга так и не добрались — Галина вышла все-таки замуж за своего давнего поклонника. Но брак продержался всего две недели, и она ушла к Станиславу Говорухину.

Их история, казалось бы, длится вечность. Однако расписалась пара только спустя несколько лет, когда холостого Станислава Говорухина не хотели отпускать в командировку в Париж. К сожалению, из-за болезни, Галина не смогла иметь детей, но по-матерински полюбила сына Станислава от первого брака.

Впоследствии она много раз заявляла, что никогда не жалела о том, что связала свою судьбу со Станиславом Сергеевичем. Он был для нее любимым мужем, другом и учителем до самой смерти. Трагедия произошла в 2018 году. Галина пережила любимого всего на несколько лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вдова Станислава Говорухина Галина погибла в пожаре в Новой Москве. Трагедия произошла в поселке Крекшино. По слухам, у Галины могли быть проблемы с алкоголем, хотя сама она нигде об этом не говорила. Что именно стало причиной трагедии — пока не ясно.