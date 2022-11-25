Вдова Станислава Говорухина погибла в пожаре в Новой Москве

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 3 076

Детали трагедии уточняются. По предварительным данным, это произошло в коттеджном поселке.

Вдова Станислава Говорухина погибла в пожаре в Новой Москве

Фото: Никольский Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в пожаре в Новой Москве. Трагедия произошла в поселке Крекшино. Об этом 5-tv.ru сообщила женщина, работавшая домохозяйкой в доме, где случилось ЧП.

Женщина утверждает, что Галина Борисовна часто курила. По слухам, у нее также могли быть проблемы с алкоголем, хотя сама она нигде об этом не говорила. Что именно стало причиной трагедии — пока не ясно.

Детали трагедии уточняются.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:52
Когда тебе за 40: Алексей Чумаков честно рассказал об интимной жизни
19:47
Неизвестные воруют приводы систем дымоудаления в многоэтажках Подмосковья
19:42
Зеленский и Залужный — только ширма: политолог о том, кто будет главой Украины
19:30
Раскрыты подробности пожара, в котором погибла вдова Говорухина
19:14
Свое — лучшее: на винодельческом форуме в Москве представили уникальное вино России
19:05
«Прописали»: Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения

Сейчас читают

Вдова Станислава Говорухина погибла в пожаре в Новой Москве
На грани катастрофы: какие правила ведения войны никто и никогда не посмеет нарушить
Ни дать, ни взять: политолог заявил о безумной схожести Зеленского с Саакашвили
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео