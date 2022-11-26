Страна в бреду: финский журналист о совете властей испражняться в пакеты

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Игорь Рязов
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Журналист Хейсканен раскритиковал власти Финляндии за совет испражняться в пакеты

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Хельсинки по школам и детским садам распространили рекомендации по утилизации отходов жизнедеятельности в условиях отключения электричества. Финны оказались ошеломлены.

Власти Хельсинки своеобразно продолжают противостоять «российской угрозе». Ради возможности и дальше поддерживать Украину — и, следовательно, отказываться от сотрудничества с Россией — мэрия финской столицы распространила инструкции для школ и детских садов о том, как утилизировать фекалии во время возможных отключений электроэнергии в зимний период. Об этом 5-tv.ru рассказал финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

В том случае, когда привычный поход в туалет становится невозможным по причине обесточивания смывных устройств, юным жителям Хельсинки надлежит пользоваться пластиковыми пакетами.

«В таком бреду находится Финляндская республика… И люди спрашивают о том, что когда мы до такого дна дошли, до чего еще мы можем дойти», — передал Кости Хейсканен слова простых финнов.

Журналист обратил внимание, что рекомендации об использовании пакетов во время похода в туалет опубликовала гостелерадиокомпания Финляндии. При этом высокопоставленные чиновники из правительства страны и премьер-министр Санна Марин пообещали продолжать экономить ради поддержки Украины.

«Но похоже, что Украину Финляндия не поддержит и последние штаны тоже профукает. Потому что экономика Финляндии стремительными темпами летит в тартарары. А зимний сезон, которого так ждали финские туроператоры, (провалится — Прим. ред.), потому что, похоже, никто в Финляндию не собирается», — отметил общественный деятель.

По его словам, туристов отпугнуло от граничащей с Россией страны размещение на ее территории вооружений НАТО.

«Ни американцы, ни представители Азии, ни те же немцы не хотят ехать в Финляндию такими темпами, как они ехали. И надо отметить, что Финляндия во время пандемии из-за отсутствия российских и азиатских туристов потеряла, в общем и целом, полтора миллиарда евро <…> То есть Финляндия стреляет себе не только в ногу, но и в висок», — напомнил Кости Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в Финляндии прошли протесты с требованием отставки премьера Санны Марин.

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