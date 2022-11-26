В США заявили о подготовке РФ к возможному конфликту в Арктике

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 676

Никаких фактических доказательств тому не существует. Между тем, американцы не перестают рассуждать на тему теории вероятности.

В США заявили о подготовке РФ к возможному конфликту в Арктике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Россия могла начать подготовку к возможному конфликту в Арктике. Такое заявление появилось в американском издании 19FortyFive. Точных доказательств тому не представлено, но рассуждения некоторых впечатляют.

Авторы статьи подчеркивают, что Россия за последние несколько лет якобы дала четко понять мировому сообществу, что территории Арктики считает исключительно своими. Кроме того, высказывалось предположение, что российские военные якобы наращивают там свое присутствие.

Кроме того, в публикации упоминается о якобы расширении авиабазы Нагурское, которую построили еще в 1950-х в качестве метеостанции и коммуникационного форпоста между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Объект выполнен в форме трилистника.

Авторы статьи в 19FortyFive, помимо прочего, подчеркивают, что с авиабазы Нагурское «совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31». Хотя доказательств тому тоже не приводится. Предполагается, что в будущем на объекте якобы могут появиться боевые машины, такие как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Колумнисты не решаются назвать сроки, когда эти машины якобы направят в Арктику. При этом описанную военную программу РФ назвали «перспективной». Авторы написанного пояснили, что на текущий момент неясно, одобряет ли Москва ресурсы для производства боевых машин в больших количествах.

Стоит отметить, что в настоящее время США проводят в Арктике военные учения. Также Норвегия отрабатывала в регионе ведение боевых действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пропажу второй «упавшей» в Польше ракеты.

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