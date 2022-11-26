Захарова о чудесной пропаже второй «упавшей» в Польше ракете: «И Зеленский не обнаружен?!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 132

Власти иностранного государства всеми силами пытаются обвинить Россию в своих бедах. Вот только подтверждений фактических — никаких.

Захарова о чудесной пропаже второй «упавшей» в Польше ракете: «И Зеленский не обнаружен?!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала заявление польской стороны о внезапной пропаже второй якобы упавшей в стране ракете. Президент иностранного государства Анджей Дуда подчеркивал, что после громкого инцидента не было обнаружено никаких остатков боеприпаса.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — пошутила Захарова.

Во вторник на прошлой неделе ракета попала в зерносушилку, которая находилась в зоне, близкой к польско-украинской границе. В результате погибли два человека. В случившемся Украины почти сразу обвинила Россию, вот только доказательств никаких тому не нашлось. В Минобороны РФ также отвергли все спекуляции, а затем показали снимки обломков ракеты, которые были идентифицированы как элементы украинского ЗРК С-300.

Дуда же накануне отметил, что первоначально была информация о двух ракетах, упавших в Польше. Однако остатки второй ракеты на польской территории не обнаружены. По словам президента Анджей Дуда, «вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины».

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