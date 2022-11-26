Сын Петросяна сделал сюрприз Татьяне Брухуновой ко дню матери: «Джентельмен!»

Маленького Вагана уже с детства приучают поступать по-мужски.

Супруга Евгения Петросяна показала в соцсетях, как ее поздравил с Днем матери двухлетний сын Ваган. Малыш удивил маму настоящим мужским поступком, подарив ей нежно-розовый букет цветов.

«Ваган поздравил меня нежнейшим розовым облаком. Так предусмотрительно подобран букет, что легко помещается в детских ладошках», — похвасталась Татьяна Брухунова.

Сын Петросяна подарил Татьяне Брухуновой букет ко Дню матери; Фото: Instagram* / bruhunova

Жена сатирика, в свою очередь, не забыла и о своей маме, сообщив, что тоже заказала для нее букет. Татьяна также призвала своих подписчиков дарить близким эмоции и подчеркнула, что это «легко и приятно».

Фолловеры поддержали жену юмориста лайками и не упустили возможность отметить, как Ваган похож на знаменитого отца. Некоторые увидели у него сходство с мамой, а кого-то просто поразил джентльменский поступок крохи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова рассказала, как проводит свободное от ухода за сыном и мужем время.