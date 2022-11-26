Сын Петросяна сделал сюрприз Татьяне Брухуновой ко дню матери: «Джентельмен!»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 97

Сын Петросяна поздравил Татьяну Брухунову букетом цветов в честь Дня матери

Сын Петросяна сделал сюрприз Татьяне Брухуновой ко дню матери: «Джентельмен!»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Маленького Вагана уже с детства приучают поступать по-мужски.

Супруга Евгения Петросяна показала в соцсетях, как ее поздравил с Днем матери двухлетний сын Ваган. Малыш удивил маму настоящим мужским поступком, подарив ей нежно-розовый букет цветов.

«Ваган поздравил меня нежнейшим розовым облаком. Так предусмотрительно подобран букет, что легко помещается в детских ладошках», — похвасталась Татьяна Брухунова.

Сын Петросяна подарил Татьяне Брухуновой букет ко Дню матери; Фото: Instagram* / bruhunova

Жена сатирика, в свою очередь, не забыла и о своей маме, сообщив, что тоже заказала для нее букет. Татьяна также призвала своих подписчиков дарить близким эмоции и подчеркнула, что это «легко и приятно».

Фолловеры поддержали жену юмориста лайками и не упустили возможность отметить, как Ваган похож на знаменитого отца. Некоторые увидели у него сходство с мамой, а кого-то просто поразил джентльменский поступок крохи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова рассказала, как проводит свободное от ухода за сыном и мужем время.

-6° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиа...

Последние новости

23:03
«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию
22:46
Троих людей в Подмосковье по время застолья мог убить 14-летний подросток
22:29
«Кошмарить противника»: военкор «Известий» показал работу расчетов БПЛА в Песках
22:12
Сын Петросяна сделал сюрприз Татьяне Брухуновой ко дню матери: «Джентельмен!»
21:55
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиака
21:43
При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?

Сейчас читают

При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Для кого смертельно опасно пить горячие алкогольные напитки?
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео