Парфюм, как тайный арсенал: правда ли феромоны притягивают противоположный пол

Чаще всего думают, что феромоны — лишь некий аромат, но на самом деле это лишь выделения апокринных желез, которые совсем не имеют запаха и воспринимаются на подсознательном уровне.

За последние десятилетия парфюм прочно вошел в жизнь многих людей. Его используют, как один из штрихов для создания идеального образа при выходе на работу, на встречу или романтическое свидание. В некоторых баночках, по заявлениям производителей, имеются феромоны, которые якобы должны манить к себе противоположный пол. Но так ли это на самом деле? Правда ли феромоны действуют на окружающих как магнит?

Феромоны в действительности — это лишь выделения апокринных желез, которые совсем не имеют запаха и воспринимаются на подсознательном уровне. И если животные продолжают демонстрировать готовность при помощи выделения феромонов, то человечество перешло на «скрытую овуляцию». Но это не означает, что феромоны теперь «не действуют», пишет Сибкрай.ru.

В 1998 году ученые из США Виннифред Катлер, Эрика Фридман и Норма Маккой провели исследование. Они разделили мужчин, одним предложили использовать лосьон после бриться с феромонами, другим — нет. Эксперимент показал — у мужчин из первой группы было больше всего сексуальных контактов, нежели у представителей второй.

Конечно, на это могли повлиять и многие другие факторы, но исключать действия феромонов все же не стоит. Ведь они помимо привлечения внимания улучшают настроение человека и повышают уверенность, а это не менее важно для общения и дальнейших взаимоотношений с партнером.

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