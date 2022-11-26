Парфюм, как тайный арсенал: правда ли феромоны притягивают противоположный пол

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Духи с феромонами на самом деле притягивают противоположный пол

Парфюм, как тайный арсенал: правда ли феромоны притягивают противоположный пол

Фото: www.globallookpress.com / Asad

Читайте нас в: Дзен Новости

Чаще всего думают, что феромоны — лишь некий аромат, но на самом деле это лишь выделения апокринных желез, которые совсем не имеют запаха и воспринимаются на подсознательном уровне.

За последние десятилетия парфюм прочно вошел в жизнь многих людей. Его используют, как один из штрихов для создания идеального образа при выходе на работу, на встречу или романтическое свидание. В некоторых баночках, по заявлениям производителей, имеются феромоны, которые якобы должны манить к себе противоположный пол. Но так ли это на самом деле? Правда ли феромоны действуют на окружающих как магнит?

Феромоны в действительности — это лишь выделения апокринных желез, которые совсем не имеют запаха и воспринимаются на подсознательном уровне. И если животные продолжают демонстрировать готовность при помощи выделения феромонов, то человечество перешло на «скрытую овуляцию». Но это не означает, что феромоны теперь «не действуют», пишет Сибкрай.ru.

В 1998 году ученые из США Виннифред Катлер, Эрика Фридман и Норма Маккой провели исследование. Они разделили мужчин, одним предложили использовать лосьон после бриться с феромонами, другим — нет. Эксперимент показал — у мужчин из первой группы было больше всего сексуальных контактов, нежели у представителей второй.

Конечно, на это могли повлиять и многие другие факторы, но исключать действия феромонов все же не стоит. Ведь они помимо привлечения внимания улучшают настроение человека и повышают уверенность, а это не менее важно для общения и дальнейших взаимоотношений с партнером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ухаживать за кожей лица и тела в зимнее время.

-7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиа...

Последние новости

0:45
«Показала себя со сдвинутыми ногами»: Волочкова перевоплотилась в Шарлиз Терон
0:28
Американский сенатор высказался о военных преступлениях украинцев в отношении РФ
0:11
Помог сын: звезда Comedy Woman Ангарская раскрыла личность отца будущего ребенка
23:58
Губернатор Петербурга Беглов передал батальону «Аврора» внедорожники и лекарства
23:54
«За кулисами»: глава МИД Украины рассказал о тайных поставках оружия в страну
23:37
Парфюм, как тайный арсенал: правда ли феромоны притягивают противоположный пол

Сейчас читают

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря
При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео