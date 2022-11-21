Как ухаживать за кожей лица и тела в зимнее время — советы врачей
Основатель Ecomake Федосова рекомендовала нежно ухаживать за кожей лица зимой
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Как не навредить себе, но при этом всегда оставаться красивой?
В зимнее время года кожа лица и тела особенно восприимчива к холоду, ветру, перепадам температур из-за теплой одежды и отопления. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за кожей в это время года.
Как ухаживать за кожей лица
Основатель косметики Ecomake Анастасия Федосова считает, что уход за лицом в зимний период должен быть поэтапным и включать в себя очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Она обратила внимание на важность первого этапа.
«Если пропустить этот этап, появятся высыпания. Важно удалить кожные выделения, пыль, грязь, остатки макияжа. Подойдут гели и пенки для умывания, злаковая пудра для умывания. После этого стоит воспользоваться тоником, чтобы нормализовать естественный кислотно-щелочной баланс (pH), увлажнить и успокоить кожу», — объяснила Федосова в интервью Газете.ру.
Сыворотка для лица на клеточном уровне восстанавливает естественный уровень влаги. Федосова посоветовала использовать крем для лица в конце всех процедур. Она объяснила это тем, что крем впитывается только частично. другая его часть остается на коже в виде защитной пленки, смягчая воздействие ветра, холода и сухого воздуха.
Врач-дерматолог Светлана Ковалева отмечает, что при потертостях и обветриваниях нужно использовать кремы с заживляющими и противовоспалительными компонентами. В их состав входит гиалуроновая кислота среднего молекулярного веса, соли, меди марганца и цинка.
Эксперт посоветовала при появлении зуда и шелушения воспользоваться специальными успокаивающими средствами. Также стоит выбирать разные средства для нахождения на улице и в помещении. Кроме того, перед выходом на улицу следует проверить, что косметика на открытых участках лица и тела полностью впиталась.
По словам химика Анны Шаровой, зимой лучше не пользоваться пилингом, если ваша кожа обезвожена и раздражена.
Как ухаживать за телом зимой
Анастасия Федосова рассказала, что прежде чем нанести питательный крем или масло на кожу тела, нужно ее очистить с помощью геля для душа или скраба для тела. Не стоит долго держать очищающие средства на теле, а также греться в горячей воде, потому что может пострадать гидролипидный барьер кожи.
После очищения на кожу тела можно нанести жидкие масла, кремы-баттеры, твердые масляные плитки. После этого лучше всего воспользоваться массажером, чтобы разогнать лимфу и усилить кровообращение.
Как ранее писал 5-tv.ru, нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса.
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