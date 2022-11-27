Американский сенатор высказался о военных преступлениях украинцев в отношении РФ

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 22

Сенатор США Ричард Блэк: западные СМИ впервые заговорили о военных преступлениях ВСУ

Американский сенатор высказался о военных преступлениях украинцев в отношении РФ

Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko

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Бывший сенатор США признал факты военных преступлений, совершенных украинскими боевиками и политику замалчивания западных СМИ.

В США экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк прокомментировал факт чудовищного военного преступления, совершенного украинскими неонацистами. В беседе с RT политик заявил, что расстрел безоружных российских пленных далеко не первое подобное зверство, творимое украинскими карателями.

«Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев», — высказался Блэк.

Американец сделал акцент на том, что казнь российских военнослужащих не стала для него чем-то новым, но западные СМИ стали хоть в какой-то степени признавать творимые киевским режимом преступления и освещать их.

Бывший американский сенатор припомнил и другие случаи зверств украинских преступников. В частности, распоряжение руководителя «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских солдат, что было проигнорировано западной прессой.

«Было еще одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем [военных киевского режима]. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — не забыл Блэк и о еще одном эпизоде бесчеловечного обращения с пленными российскими солдатами.

При этом американец отмечает, что, несмотря на обилие документов, подтверждающих преступную сущность воцарившегося на Украине неонацистского режима, до сих пор неизвестно ни об одном расследовании совершенных им военных преступлений. И уж тем более ничего неизвестно о том, понес ли хоть кто-то из украинских преступников хоть какое-то наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская сторона ждет от ООН принципиальной оценки фактов казни и пыток со стороны украинских военных преступников.

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