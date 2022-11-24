Россия ждет от ООН принципиальной оценки фактов казни и пыток со стороны ВСУ
Постпред в ООН Небензя: Россия ждет от ООН принципиальной оценки пыток и казней военных РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Поводом для заявления стало появившееся в сети видео с казнью российских военнопленных боевиками ВСУ.
Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по Украине. Он сообщил, что Россия ожидает от международных организаций принципиальных оценок о несоблюдении Украиной гуманитарного права.
«Буквально на прошлых выходных мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими военными безоружных российских военнопленных. В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов Совбеза ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений гуманитарного права», — заявил дипломат.
Небензя отметил, что с каждым днем фиксируется все больше пыток и истязаний пленных, что нарушает Женевскую конвенцию.
«Освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического вооруженного формирования казнят пленных через повешение. Попутно в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги», — сообщил дипломат.
Представитель России добавил, что от международного сообщества и правозащитных организаций ожидается принципиальная оценка несоблюдения Киевом обязательств в области МГП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне.
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