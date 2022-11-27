«Дипломатия авианосцев»: США запланировали показательные учения слаженности НАТО

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В США запланировали показательные учения слаженности НАТО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Создание «очагов напряженности» происходит в нескольких геополитических измерениях сразу: обострилась ситуация на Ближнем Востоке.

Самый современный американский авианосец типа «Джеральд Р. Форд» прибыл в Европу. Сам корабль, на борту которого 90 самолетов и вертолетов, плюс боевое охранение (ракетный крейсер, три эсминца и подводная лодка) — значительная военная сила. Но в Южной Европе уже дежурит другой авианосец «Джордж Буш». И вместе с тремя европейскими «одноклассниками», американцы планируют провести учения, которые должны продемонстрировать слаженность НАТО.

Это традиционная для США «дипломатия авианосцев», сигнал Москве, мол, «мы тут, мы рядом, нас много». Создание «очагов напряженности» происходит в нескольких геополитических измерениях сразу: обострилась ситуация на Ближнем Востоке.

Турция и Иран наносят авиационные и ракетные удары по курдским анклавам на Севере Сирии и Ирака. И турки, и иранцы уверены: оттуда идут попытки «раскачать» ситуацию внутри стран. Организуются диверсии.

Стоит ли напоминать, что курдские отряды на прямом финансировании Пентагона? Так что слова российского спецпредставителя по Сирии, о том, что за провокациями видится след США, довольно четко обрисовывают реальность.

Поэтому в интересах Москвы максимально купировать возможные очаги напряжения. Тем более их под боком предостаточно.

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